شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يواصل مكافحة «حريق تنومة» بتعزيزات ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

_الحريق نشب في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً

_الدفع بفرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة

_تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي

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_فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مدني تنومة تلقى بلاغاً مساء أمس، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه قرية الظهارة بمحافظة تنومة - شمال منطقة عسير.

وأشلر إلى أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.