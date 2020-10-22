شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية في تقنية المعلومات لـ«التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل
وفي إطار برنامج «مؤسسة الرعاية الصحية الأكثر ترابطا تقنيا»، تجري الجمعية دراسة سنوية للوقوف على تبني جهات الرعاية الصحية حول العالم لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز سلامة المرضى وتحسين النتائج. وعد مدير قطاع تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. أسامة السويلم، حصول المستشفى، على تقييم المؤسسة الصحية الأكثر ترابطا تقنيا من جمعية إدارة معلومات الرعاية الصحية للتنفيذيين، مؤشرا على تميز وكفاءة التشغيل البيني لمنظومتنا المتكاملة للمعلومات السريرية من نظام السجل الصحي الإلكتروني «سيرنر ميلينيوم» منذ بدء تشغيلها قبل أكثر من عقدين من الزمن.
وقال إن من شأن نهج الاتصال الفعال الذي نتبعه أن يساعد المستشفى في جهوده للارتقاء بالخدمات الصحية لمستويات جديدة، وتوفير منصة داعمة لتطوير الرعاية الصحية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
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