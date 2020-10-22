شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية في تقنية المعلومات لـ«التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على شهادة «المؤسسة الصحية الأكثر ترابطا تقنيا» من جمعية إدارة معلومات الرعاية الصحية للتنفيذيين «CHIME» تقديرا لريادة المستشفى في تسخير تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة كإحدى مؤسسات الرعاية الصحية القليلة خارج الولايات المتحدة التي تنجح في نيل هذا التقدير المتميز. وتعد «جمعية إدارة معلومات الرعاية الصحية للتنفيذيين» مؤسسة تعنى بتمكين رواد تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية من مشاركة أفضل الممارسات، وتعميم الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

وفي إطار برنامج «مؤسسة الرعاية الصحية الأكثر ترابطا تقنيا»، تجري الجمعية دراسة سنوية للوقوف على تبني جهات الرعاية الصحية حول العالم لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز سلامة المرضى وتحسين النتائج. وعد مدير قطاع تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. أسامة السويلم، حصول المستشفى، على تقييم المؤسسة الصحية الأكثر ترابطا تقنيا من جمعية إدارة معلومات الرعاية الصحية للتنفيذيين، مؤشرا على تميز وكفاءة التشغيل البيني لمنظومتنا المتكاملة للمعلومات السريرية من نظام السجل الصحي الإلكتروني «سيرنر ميلينيوم» منذ بدء تشغيلها قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وقال إن من شأن نهج الاتصال الفعال الذي نتبعه أن يساعد المستشفى في جهوده للارتقاء بالخدمات الصحية لمستويات جديدة، وتوفير منصة داعمة لتطوير الرعاية الصحية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.