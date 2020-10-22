الفراج يشكر القيادة على تعيينه عضوا في مجلس الشورى

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رفع عضو مجلس الشورى محمد بن سعد بن بطي الفراج، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضوا بمجلس الشورى في دورته الثامنة. وقال: أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على منحي الثقة الكريمة بتعييني عضوا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعيا العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم، فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس -رحمه الله- وسار على نهجه أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، والذي يشهد فيه وطننا العزيز تطورا وازدهارا في المجالات كافة، ودشنت فيه إستراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط أنظار العالم ومقصدا لقادته، ورسمت طريقا لمستقبل مشرق بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيا وإقليميا ودوليا. ودعا العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

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