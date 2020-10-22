السديس: حماية الملكية الفكرية تدعم منظومة التطوير

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والتطور، وتحفيز موظفي الرئاسة على الابتكار. وبيّن، خلال اجتماعه أمس باللجنة الإشرافية للملكية الفكرية، أن الرئاسة تهدف إلى تحقيق ما تتطلع إليه في خططها لعام 2024 من تطوير شامل لمنظومة خدماتها، وتحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية.

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