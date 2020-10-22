شكرا لقرائتكم خبر عن «الصمعاني» يشارك في اجتماع وزراء العدل الخليجيين والان نبدء بالتفاصيل

شارك وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، في الاجتماع الـ30، لوزارء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ، أمس، عبر الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول التعاون، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع النظام الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز. كما اطلع المجتمعون على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل للدول الأعضاء، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة.

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