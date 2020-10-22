شكرا لقرائتكم خبر عن 445 متعافيا من كورونا.. و51 ألف فحص مخبري جديد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 343373، حالة، من بينها 8423 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 804 حالات حرجة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 445 حالة شفاء جديدة، ترفع إجمالي المتعافين إلى 329715 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 5235 حالة، بإضافة 18 وفاة جديدة، لافتة النظر أنه تم إجراء 51643 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.