شكرا لقرائتكم خبر عن نساء الخبر يحاربن «سرطان الثدي» بالمشي والان نبدء بالتفاصيل

واصل التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، نشاطاته، يوم أمس الأول، وذلك بتوعية رواد كورنيش الخبر بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، بمشاركة فريق «لنمضي قدما» التطوعي، إضافة للتشجيع على المشي، واتباع نمط حياة صحي، وإجراءات حجز المواعيد للفحص المبكر عن السرطان.

وقالت مسؤولة التوعية في تجمع الشرقية الصحي هند الجعفر لـ«اليوم» إن إطلاق مبادرة تشجيع المشي تقام سنويا من خلال المشي لمدة نصف ساعة، ضمن النشاطات الرئيسية لحملة التوعية بسرطان الثدي، وذلك لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر لسنة 2020 تحت شعار «لا تنتظري الأعراض افحصي الآن».

وأضافت أن الحملة تستهدف توعية رواد كورنيش الخبر بأهمية الفحص المبكر بالتعاون مع الفريق التطوعي «لنمضي قدما» للمساهمة في توعية السيدات بأهمية اتباع نمط حياة صحي من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وأضافت أنه يقلل من احتمالية الإصابة.

وبينت أن أحد أركان الحملة، ركن لتسجيل مواعيد لفحص الثدي بالأشعة «الماموجرام» والذي تواجد في منطقة كورنيش الخبر، لتسهيل الوصول لخدمة التسجيل المباشر من قبل السيدات وإتاحة التسجيل للأقارب فوق سن الأربعين، مضيفة: «قمنا بالتوعية لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال توزيع باركود لتحميل المنتجات والمواد التوعوية للحملة».

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من ناحيتها، قالت قائدة فريق لنمضي قدما التطوعي بدرية الجبر، إن مشاركتهم تجمع الشرقية الصحي، من خلال مبادرة المشي في برنامج «حافظ على الرياضة»، تأتي ضمن برامج الفريق التطوعي، حاملين رسالة هادفة توعوية لزوار الكورنيش.

وأكدت المتعافية من سرطان الثدي «نورة العويد» أن قصتها مع اكتشاف الإصابة مرورا بالتعافي، أسهمت في نقل رسالة توعوية لسيدات المجتمع، وذكرت أنه من خلال إحدى الحملات التوعوية للفحص المبكر، تشجعت للفحص الذي نتج عنه تأكيد الإصابة، متابعة: «بعد الله سبحانه وتعالى ساعدني والدي وشجعني خاصة بعد وفاة والدتي بسبب سرطان الثدي».

وأضافت العويد أن انضمامها لفريق «لنمضي قدما» كان بهدف نقل رسالة توعوية في المجمعات التجارية والمعاهد ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان الفحص المبكر لسيدات المجتمع، قائلة: «الرياضة تساهم في تحريك الدورة الدموية في الجسم وعضلاته من بينها الثدي، كما أن الأطباء ينصحون بالتمارين الرياضية المختلفة».