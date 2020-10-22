شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 «قلابات» تجرف أراضي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت اللجنة المشكلة من قِبَل إمارة المنطقة الشرقية، والمكوّنة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، شيول، و3 قلابات، خلال تجريف الأراضي، ونهل الرمال من الأماكن الممنوعة، وتمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.
من ناحيتها، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
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