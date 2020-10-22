شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي حفر الباطن» يبحث المشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس المحلي بحفر الباطن، حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات، وذلك في اجتماعه، أمس، برئاسة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، وبحضور مديري الجهات الحكومية، وأعضاء المجلس.

وتناول المجلس عدة مواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية المستقبلية بالمحافظة ومراكزها، وبعد ذلك اعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة.