شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تثقيف المجتمع بـ«حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل
مبادئ راسخة
ونوه نائب أمير الشرقية خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، وعدد من منسوبي الفرع، بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من إجراءات لتعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، منطلقةً من المبادئ الإسلامية الراسخة والشريعة السمحاء.
تعزيز التواصل
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، والتأكد من التزامها بما صدر من تعليمات وأنظمة، والحرص على معالجة التجاوزات دون تأخير، والرفع لجهات الاختصاص عند الحاجة، متمنيًا لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.
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