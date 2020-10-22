شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض «برج الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” في موقع الحادث، تبيّن تواجد فرق الدفاع المدني، وكذلك أمانة المنطقة الشرقية لرفع الأنقاض والسيارات من الموقع، حيث لا تزال الفرق المشاركة في الموقع تقوم بجهودها.
وكان مدير صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، زار، أمس الأول، المصاب مشاري المطيري للاطمئنان على وضعه الصحي، وبيّنت «الصحة» أن حالته مستقرة، كما تواجد في موقع الحادثة، متابعًا عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض «برج الخبر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.