شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة مقيم من تحت أنقاض «برج الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن فرق البحث والإنقاذ بمدني الخبر انتشلت، صباح أمس، جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف البرج المنهارة بالخبر.

وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” في موقع الحادث، تبيّن تواجد فرق الدفاع المدني، وكذلك أمانة المنطقة الشرقية لرفع الأنقاض والسيارات من الموقع، حيث لا تزال الفرق المشاركة في الموقع تقوم بجهودها.

وكان مدير صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، زار، أمس الأول، المصاب مشاري المطيري للاطمئنان على وضعه الصحي، وبيّنت «الصحة» أن حالته مستقرة، كما تواجد في موقع الحادثة، متابعًا عمل فرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لصحة الشرقية، والتقى بقيادات الدفاع المدني.