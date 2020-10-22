شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الدور التنموي لـ«محلي» العديد والان نبدء بالتفاصيل

ترأس محافظ العديد سعد العجلان أمس، المجلس المحلي الأول لعام ١٤٤٢هـ، بمقر المحافظة.

ونوه محافظ العديد بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- على أن يكون المجلس المحلي فاعلاً في دوره لتنمية المحافظة.

وأكد العجلان على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على توعية المجتمع بها، ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع تلك التعليمات. واختتم الاجتماع بمناقشة الأعمال المدرجة على جدول المجلس.