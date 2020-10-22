شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف المكلف: يطلع على أنشطة رابطة «فرق الأحياء» والان نبدء بالتفاصيل
وعبر المحافظ عن شكره وتقديره للرابطة على الأنشطة الرياضية التي تحتوي الشباب وتعود بالنفع عليهم، منوها بما تحظى به من دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- واهتمامهما ومساندتهما للبرامج الرياضية والشبابية وكل ما فيه الخير لأبناء المنطقة.
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