شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لدعم الحراك الثقافي، وتعزيز دور الفنون في نقل الصورة الإيجابية عن المملكة وإرثها الحضاري والتراثي، وتنمية المواهب الفنية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف المناشط ذات الصلة بالقطاع الثقافي.

وأكد سموه خلال تكريمه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، شريك مبادرة مساحة وطن شركة التركي القابضة، والذي تسلمه الرئيس التنفيذي رامي التركي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، أهمية الشراكة بين القطاعات الثلاثة لفتح الآفاق للمواهب الفنية، وتعزيز مساهمتها في مبادرات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وترسيخ الهوية الثقافية والعمرانية للمنطقة، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تحقيق تطلعات المجتمع، نحو مدن نابضة بالحياة، مشيداً سموه بمبادرة مجموعة التركي القابضة، داعياً القطاع الخاص لتبني المزيد من المبادرات.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. المطلق، شكره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة تطوير الشرقية، وسمو نائبه نائب رئيس المجلس، على دعمهما المتواصل لأنشطة الهيئة، مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية في المنطقة، مشيراً إلى أن مبادرة «مساحة وطن»، التي انطلقت بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني التسعين، تؤكد الدور الهام للفن في إضفاء روح للاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة، مضيفاً: إن مبادرة شركة التركي، تتوافق مع سعي الهيئة إلى إرساء التكاملية، وتحفيز الشراكة، والعمل بروح الفريق مع كافة القطاعات للنهوض بالطاقات البشرية في المنطقة، وإبراز ما تزخر به المنطقة الشرقية من مواهب فنية، وكنوز تراثية، وإرث تاريخي، يجعلها وجهة للمهتمين بالفنون والثقافة.