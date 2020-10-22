تدشين حملتي التوعية بسرطان الثدي والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بعسير

2020-10-22

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

دشن صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ووزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صباح أمس الأربعاء، حملتي التوعية بسرطان الثدي والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمي بمستشفى محافظة أحد رفيدة العام.

وكان في استقبالهم محافظ محافظة أحد رفيدة متعب المتعب ومدير صحة عسير خالد بن عائض العسيري ومدير مستشفى أحد رفيدة عبدالله الأسمري.

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وعند وصول أمير منطقة عسير عزف السلام الملكي، بعد ذلك قام أمير عسير بتكريم عدد من ضباط وأفراد الجهات الأمنية بالمحافظة؛ نظير جهودهم المبذولة في الحملات الأمنية التي ساهموا بها في القبض على مخالفي الإقامة والمروجين، بعد ذلك توجه أمير عسير ووزير الصحة توفيق الربيعة لقص الشريط وتدشين الحملتين والتجول داخل المعرض الذي شاركت فيه عدد من منسوبي مستشفيات صحة عسير.

بعد ذلك توجها إلى مبنى المستشفى واستمعا لإيجاز مبدئي قدمه مدير صحة عسير ثم إيجاز تفصيلي عن الخدمات التي يقدمها المستشفى وعن والأقسام الجراحية الجديدة التي تم فتحها بجميع متطلباتها التجهيزية لاستقبال المرضى وعلاجهم، بعد ذلك تجول سمو أمير عسير ووزير الصحة في أقسام المستشفى ومنها قسم الطوارئ، وأشادوا بجهود الكادر الطبي المبذولة في سبيل توفير وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمراجعين.





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