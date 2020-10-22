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تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات في أبها وبريدة وجدة.
يستضيف فريق أبها نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يحل النصر ضيفًا على التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وتستكمل لقاءات الجولة غدًا الجمعة، حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويتواجه الفيصلي مع الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويحل ضمك ضيفًا على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاءي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 12:46 AM
في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تستأنف مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات في أبها وبريدة وجدة.
يستضيف فريق أبها نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يحل النصر ضيفًا على التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وتستكمل لقاءات الجولة غدًا الجمعة، حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ويتواجه الفيصلي مع الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويحل ضمك ضيفًا على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاءي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
، الهلال في ضيافة أبها.. التعاون هدف النصر للتعويض ..والإثارة تجمع الأهلي والوحدة ،
المصدر : الخليج 365
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