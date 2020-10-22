شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلنت إمارة عسير، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عن إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، لمواجهة حريق جبل غلامة.

وقالت إمارة عسير: " غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة ".

وأضافت: " تتابع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الإختناقات المرورية، على الطريق المحاذي لموقع الحريق ومنع مرور الشاحنات الوقت الراهن ".