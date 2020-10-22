“مدني تنومة” يباشر حريقاً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة #حريق_تنومه

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تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير.

وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على محاصرة الحريق، الذي ساهمت شدة الرياح في انتشاره وزيادة رقعته بجبل غلامة، مشيرةً إلى عدم تسجيل إصابات.

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وتداول مغردون مقطع فيديو و صور توثق للحريق، والذي أظهر تصاعد الدخان وألسنة اللهب تصحبه رياح ساعدت في انتشاره في الأشجار والنباتات الصحراوية بالجبل.



