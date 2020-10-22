«الكهموس» يبحث سبل التعاون مع رئيس مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية

عقد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اليوم، برئيس مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية هيني فيربيك كوسترز.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئيس مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وشكرها على قبول دعوة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين يُتبنى، وذلك خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، حتى تتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصون بمكافحة الفساد في دول المجموعة أهم تحديات الفساد، وليتفقوا على البيان الوزاري الذي سيكون بمثابة خارطة طريق للعالم للتغلب على هذه التحديات.

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ويأتي هذا الاجتماع على هامش التحضير للاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيُعقد بتقنية الاتصال المرئي يوم غدٍ وذلك تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، ومدير عام التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا.

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