حريق هائل في محافظة تنومة.. وفرق الدفاع المدني تعمل على محاصرته

شدة الرياح ساهمت في انتشاره..
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، مباشرة فرقها حريقًا بمنطقة وعرة بجبل غلامة، محافظة تنومة.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر قالت المديرية: تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه.
ولفتت المديرية إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق، فيما تعمل الفرق على محاصرته، مؤكدة أنه لم تُسجل أية إصابات حتى الآن.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمظاهر الحريق، داعين المولى بحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه وسوء.
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