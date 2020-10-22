محمد الفراج يشكر القيادة بمناسبة تعيينه عضوًا بمجلس الشورى

رفع عضو مجلس الشورى محمد بن سعد بن بطي الفراج، الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وقال الفراج: أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوًا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام.

وأضاف: أسأل العلي القدير أن يعينني على تحمل المسئولية وأن يكتب لي وزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة، في خدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم.

وتابع: لقد رسمت القيادة الحكيمة أسمى المعاني، من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس رحمه الله.

Advertisements

وتابع الفراج: لقد سار على النهج أبناء الملك المؤسس الكرام؛ وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وأكد الفراج أن المملكة تشهد في هذا العهد تطورًا وازدهارًا في المجالات كافة؛ حيث دشنت استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط أنظار العالم ومقصدًا لقادته.

وشدد الفراج، على أن القيادة الحالية رسمت طريقًا لمستقبل مشرق، بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

ودعا الفراج أن يديم العلي القدير على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.