لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل.. آلية وشروط التسجيل في برنامج دروب نانو التدريبي

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى انتهاز الفرصة بالتقديم على برنامج دروب Nano.

ويتضمن برنامج دروب نانو، دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي وتتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل وتشمل: تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والتحليلات التنبئية للأعمال، ولغة الآلة، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير الويب المتكامل.

آلية التسجيل

ويمكن التسجيل في برنامج "دروب" نانو من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط التالي (من هنا).

وأوضحت منصة دروب أن التسجيل يستمر حتى 5 نوفمبر 2020، وتترواح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر، ويهدف البرنامج دروب-Nano، إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية Udacity..

ويأتي برنامج دروب نانو التدريبي، تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية.

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شروط التسجيل بالبرنامج

وحددت منصة دروب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الشروط الضرورية الواجب واللازم توافرها في المتقدمين للتسجيل بالبرنامج، وتتمثل في

- أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي/سعودية الجنسية

- أن يكون المتقدم/المتقدمة يمتلك حسابًا في دروب.

- أن يكون المتقدم/المتقدمة في الفئة العمرية بين 22-40 سنة.

- أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

- ألا يكون المتقدم/المتقدمة مقيد كمتدرب في برنامج اللغة الإنجليزية أو برنامج دروب-إن خلال فترة التسجيل.

وأشارت منصة دروب، إلى أن المقاعد محدودة ويتم الترشيح آليًا من خلال النظام بناءً على توفر المقاعد، معدد مزايا التسجيل بالبرنامج وتتمثل في:

- تكاليف التدريب المالية مدفوعة من هدف وأكاديمية مسك

- التدريب مقدم من أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني

- مدة التدريب تتراوح بين 3 و6 أشهر حسب البرنامج التدريبي.

- يتقدم المتدرب في البرنامج التدريبي وفق سرعته وأدائه الشخصي خلال مدة التدريب

- الحصول هلى شهادة اجتياز التدريب والاختبارات مقدمة من Udacity.

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