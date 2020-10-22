عاجل-الدفاع المدني يباشر حريق تنومة

باشرت فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بمحافظة ⁧‫تنومة‬⁩ حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره، وتعمل الفرق على محاصرته، ولم تسجل أي اصابات حتى الآن.



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