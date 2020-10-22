جولات رقابية لأمانة نجران

وطبقت الأمانة بعض المخالفات والغرامات لجولاتها التفتيشية، كما كثفت جولاتها الرقابية على ممارسي البيع الجائل في الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية وطبقت بحقهم الغرامات مع سحب منتجاتهم لما لها من أضرار للبيع للمواطنين والمقيمين.
وأكدت أمانة نجران أنها ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين حفاظاً على صحة المستهلكين، ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي؛ داعية الجميع إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمسّ المستهلك في مجال صحة وسلامة الأغذية من خلال رقم طوارئ الأمانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعي.
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