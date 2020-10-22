التطعيم من الإنفلونزا بخطب الجمعة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، بتضمين خطبة الجمعة المقبلة الموافق السادس من شهر ربيع الأول لعام 1442، عن «حث الناس على أهمية اتخاذ الأسباب المشروعة لحماية النفس»، ومن ذلك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لما فيه من حفظ النفس البشرية وتحقيق المقاصد الشرعية.

ويأتي ذلك تماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة لتفعيل دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في القيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.