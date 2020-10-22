أهالي الحرازات: نخشى من سقوط منازلنا والشركة: انتهينا من الدراسات

أعرب سكان حي الحرازات بجدة عن مخاوفهم من تسبب طفوحات المياه والصرف الصحي في انهيار منازلهم بعد ظهور تشققات جدران الأحواش والمنازل، مؤكدين ضرورة إيصال شبكة المياه والصرف الصحي للحرازات كونها أصبحت من الأحياء المهمة.

مجرى السيل

يقول حسن الزهراني من أهالي الحرازات، مشكلتنا داخل الحي هو في وجود طفوحات مياه جوفية بالقرب من مسجد الأبرار، ملوحتها عالية جدا تسببت بتشقق جدران الأحواش والمنازل وهذا ما حدث في منزلي والذي أخشى أن يسقط يوما ما جراء هذه المياه والتي تسببت في طفح المجاري وأصبحنا نسحب المجاري وخلال ساعتين أو ثلاث تعود نفس المشكلة.

ويقترح الزهراني حلا بعمل فتحات داخل مجرى السيل والذي لا يبعد 300 متر عن منازلنا أو حفر آبار ارتوازية وسحبها.

طلب خدمة

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أكد أيوب الشيبه من أهالي الحرازات على ضرورة إيصال شبكة المياه والصرف الصحي للحي ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أنهم سبق وتقدموا بطلب الخدمة من قبل عام 1429 وقابلوا جميع المدراء التنفيذيين للشركة من ذلك الحين إلى الآن والذين وعدوهم بتنفيذ المشروع قريبا إلا أنه لم ينفذ.

منظومة تغذية

«دوت الخليج» نقلت هموم وطلبات المواطنين لشركة المياه الوطنية، التي أوضحت أنه تم دراسة وتصميم الخطوط الرئيسية والفرعية والتوصيلات المنزلية للمياه لحي الحرازات وحسب مخرجات هذه الدراسة فالحي يحتاج إلى منظومة لتغذية المنطقة بالمياه عن طريق الانحدار الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ خط نقل مياه رئيسي ومحطة ضخ من خزانات قويزه إلى منطقة الحرازات، وسيتم طرح المشاريع للتنفيذ وفق خطط وبرامج المشاريع التي تنفذها الشركة، وأما ما يخص خدمة الصرف الصحي فقد تم أيضاً عمل الدراسة اللازمة للحي ومستندات الطرح جاهزة حسب الأولويات في خطط وبرامج مشاريع الشركة، وذلك بعد استكمال منظومة الصرف الصحي والمتمثلة في تنفيذ الخط الرئيسي بحي الحرازات والمحاميد ومحطة المعالجة بحدا وبحرة.‬