إجراءات وقائية
لا تزال العين الحارة بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة مغلقة عن استقبال الزوار منذ جائحة كورونا.
وكان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وجه منذ بدء جائحة كورونا بتعليق الدخول إلى العين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا.
كثافة عالية
تعد العين الحارة بمركز أحد ثربان ينبوع مائي كبريتي مركز من الهيدروجين العالي النسبة، يمتاز بحرارته شتاءً ويكون في فصول الربيع والخريف والصيف أقل حرارة. وتنبع المياه من باطن الأرض من بين الشقوق الصخرية.
وتصل درجة حرارة المياه إلى 60 درجة مئوية. ويرتادها السياح من عدة مناطق من المملكة، ومن دول الخليج، وأيضا الأهالي للاستحمام والاستشفاء والإفادة منها بهدف الشفاء من بعض الأمراض العضلية والمزمنة ولعلاج الآلام المفاصل والعظام وبعض الحروق، وكذلك بعض الأمراض الجلدية وغيرها.
وتشهد كثافة عالية من الزوار من كافة مناطق المملكة ودول الخليج في فصل الشتاء عن باقي فصول السنة.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح العين الحارة كمركز استشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.