طرح العين الحارة كمركز استشفاء

قال رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني إنه تم إغلاق العين الحارة مؤقتاً بسبب جائحة كورونا ، وسيتم العمل على تشغيلها وفق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص وجاري العمل لطرحها ضمن مشاريع المشهد الحضري كمركز استشفاء.

إجراءات وقائية

لا تزال العين الحارة بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة مغلقة عن استقبال الزوار منذ جائحة كورونا.

وكان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وجه منذ بدء جائحة كورونا بتعليق الدخول إلى العين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا.

كثافة عالية

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تعد العين الحارة بمركز أحد ثربان ينبوع مائي كبريتي مركز من الهيدروجين العالي النسبة، يمتاز بحرارته شتاءً ويكون في فصول الربيع والخريف والصيف أقل حرارة. وتنبع المياه من باطن الأرض من بين الشقوق الصخرية.

وتصل درجة حرارة المياه إلى 60 درجة مئوية. ويرتادها السياح من عدة مناطق من المملكة، ومن دول الخليج، وأيضا الأهالي للاستحمام والاستشفاء والإفادة منها بهدف الشفاء من بعض الأمراض العضلية والمزمنة ولعلاج الآلام المفاصل والعظام وبعض الحروق، وكذلك بعض الأمراض الجلدية وغيرها.

وتشهد كثافة عالية من الزوار من كافة مناطق المملكة ودول الخليج في فصل الشتاء عن باقي فصول السنة.