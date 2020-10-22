أمين الرياض يتفقد مركزَي المراقبة و940

ويضم مركز المراقبة والتحكم 174 كاميرا ترصد حالة الطرق في العاصمة، ويتم من خلالها متابعة 62 جسرًا و25 نفقًا، إلى جانب الإدارة الآلية لمضخات الأنفاق والمولدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، ويوفّر المركز إمكانات متطورة للتعامل مع الحالات الطارئة بما يحفظ سلامة مستخدمي الطرق في المدينة.
وتستقبل أمانة الرياض من خلال مركز 940 بلاغات السكّان على مدار الساعة عبر الهاتف المباشر وشبكات التواصل الاجتماعي، ويتم تقييد البلاغات بأرقام مرجعية تسهّل تتبع عملية تنفيذها، وفق تصنيفات تحدد حالة البلاغ وخطورته ليتم التعامل معها من قِبل العاملين الميدانيين. وتأتي جولة أمين منطقة الرياض التفقديّة في إطار اهتمام الأمانة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما توليه من أهمية في الرفع من كفاءة إدارة المدن، لتتمكن من تحقيق معايير التنافسية العالمية.
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