

أبها 04ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مدني تنومة تلقى بلاغاً مساء اليوم، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه قرية الظهارة بمحافظة تنومة - شمال منطقة عسير -، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.

// انتهى //

01:35ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني تنومة يباشر حريقاً اندلع في جبل غُلامه بقرية الظهارة .. والفرق لا زالت تكافحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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