السعودية اليوم / تعليم صبيا يطلق حملة إعلامية تعريفية لمسابقة "منصة مدرستي"



صبيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، حملة إعلامية تعريفية للاشتراك في مسابقة "

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي أن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم, تهدف لنشر ثقافة التعلم "عن بُعد" وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي.

مبيناً أن المسابقة متاحة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وَفْق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة عبر" تويتر"، ومن ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، للبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة، والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

// انتهى //

00:54ت م

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صبيا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، حملة إعلامية تعريفية للاشتراك في مسابقة " منصة مدرستي " الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن الخرمي أن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم, تهدف لنشر ثقافة التعلم "عن بُعد" وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي.مبيناً أن المسابقة متاحة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي المدرسة من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وَفْق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة عبر" تويتر"، ومن ثم يتولى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، للبدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة، والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.// انتهى //00:54ت م0266

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