السعودية اليوم / وزيرا خارجية تونس وكوريا الجنوبية يؤكدان على ضرورة ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات المضادة لكورونا



تونس 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أكد وزيرا خارجية تونس عثمان الجرندي، وكوريا الجنوبية، كانغ كيونغ وا، ضرورة ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات المضادة لوباء "

كما أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أهمية توحيد الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تفعيل ما جاء في القرار التونسي الفرنسي عدد 2532 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بخصوص جائحة "كوفيد 19".

وعبر الجرندي ونظيرته الكورية الجنوبية، خلال الاتصال الهاتفي، عن حرص البلدين على تطوير التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، لا سيما التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة الإلكترونية والتعاون العلمي والتكنولوجي .

كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة.

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تونس 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأكد وزيرا خارجية تونس عثمان الجرندي، وكوريا الجنوبية، كانغ كيونغ وا، ضرورة ضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات المضادة لوباء " كورونا المستجد" (كوفيد 19)، انطلاقًا من مبدأ التضامن الدولي في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية، التي مست شعوب العالم كافة دون استثناء.كما أكد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، أهمية توحيد الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل تفعيل ما جاء في القرار التونسي الفرنسي عدد 2532 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بخصوص جائحة "كوفيد 19".وعبر الجرندي ونظيرته الكورية الجنوبية، خلال الاتصال الهاتفي، عن حرص البلدين على تطوير التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، لا سيما التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة الإلكترونية والتعاون العلمي والتكنولوجي .كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة.00:10ت م0261

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