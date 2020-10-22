السعودية اليوم / بدء اجتماعات لجنة موريتانية أوروبية مشتركة



نواكشوط 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

بدأت اليوم فى كل من نواكشوط وبروكسل الاجتماعات الفنية للجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري عبر تقنية الفيديو.

وسيبحث الجانبان خلال الاجتماعات، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، جملة من الموضوعات تتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من فرص الصيد في موريتانيا، وتوزيع مناطق الصيد البحري بها ، إضافة إلى تهيئة الدورة السادسة من المفاوضات المقبلة وتحديد جدول أعمالها وتاريخها.

كما سيتم مناقشة الحالة الراهنة لتنفيذ لبروتكول الحالي والدعم القطاعي لسنوات 2015 و 2019 و كذلك سنوات 2019 /و2020و2020و2021.

ويشمل جدول الأعمال كذلك نقاش البرمجة العلمية، وتقنيات تحديد الكميات المصطادة وأهمية تجربة الصيد التجريبي واستعراض التقرير السنوي للشفافية فى مجال الصيد البحري .

وترأس فعاليات اللقاء عن الجانب الموريتاني المدير العام لاستغلال الثروة البحرية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، وعن الجانب الأوروبي، سلين ايدل رئيسة قسم المفاوضات واتفاقيات الشراكة بالإدارة العامة البحرية بالاتحاد الأوروبي .

// انتهى //

22:52ت م

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