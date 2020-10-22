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استشهاد مدني وجرح 3 آخرين بقصف حوثي جنوب الحديدة
الخميس 22 أكتوبر 2020
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مواطناً استشهد وجرح 3 آخرون في تجدد القصف الحوثي على عدد من الأحياء السكنية في المحافظة.
وذكرت المصادر أن شخصاً استشهد الأربعاء، جراء قصف حوثي استهدف مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب المدينة.
كما استهدفت مليشيات الحوثي مجمع سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة بنيران أسلحتها القناصة وأصابت أحد المواطنين من عمال المجمع.
كما شنت مليشيا الحوثي قصفاً استهدف منازل المواطنين في مديرية التحيتا وأسفر عن جرح طفلة (7) أعوام أمام منزلها.
كما أصيبت امرأة بجروح، بنيران قناصة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه جنوب المحافظة.
يأتي هذا بعد ساعات من ارتكاب مليشيا الحوثي جريمة مروعة بحق سكان حي منظر، والذي أصيب فيها 5 مدنيين وتضرر نحو 20 منزلاً، بينها 5 منازل تعرضت للدمار الكلي.
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