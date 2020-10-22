شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تزيد من انتشار «حريق تنومة».. و«المدني» يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

‏تباشر فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بمحافظة ⁧‫تنومة‬⁩ في منطقة عسير، حريقاً بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره. وتعمل الفرق على محاصرته، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

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