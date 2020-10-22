2020-10-22

سلمان الدوسري عن مقاطعة منتجات تركيا: وحده شعب طويق أرعب الخصوم وهز دولًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري عبر وسم “المقاطعة الشعبية تهز تركيا”، حيث أكد أن شعب طويق وحده أرعب الخصوم وهز دولًا بالمقاطعة.

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لله دركم من شعب.. لم تتدخل الدولة.. ولا أجهزتها الرسمية… ولا أصدرت قرارات”.

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وأضاف: “وحده شعب طويق أرعب الخصوم وهز دول المقاطعة الشعبية تهز تركيا”.

يذكر أن الآلاف من المواطنين تفاعلوا عبر وسم المقاطعة الشعبية تهز تركيا، مؤكدين أن مقاطعة المنتجات التركية واجب وطني لوضع حد لممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية تجاه المملكة والقضايا العربية.





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