13 نصيحة لعقد اجتماعات افتراضية ناجحة أكثر كفاءة وفاعلية

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الخبير التقني المهندس طارق القويفل مجموعة من النصائح لعقد اجتماعات افتراضية ناجحة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال القويفل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، مع انتشار الاجتماعات الافتراضية بسبب جائحة كورونا، نلاحظ أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن تلافيها، ليكون اجتماعك أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف: سأعدد بعض النصائح للظهور بشكل أفضل والمساهمة بالتالي في اجتماع ناجح على النحو التالي:

– حضّر وخطط للاجتماع بالنقاط التي سيتم النقاش عليها وخصص وقتًا لكل نقطة.

– ضع الكاميرا في مستوى رأسك أو أعلى بقليل.

– تأكد من صفاوة ووضوح الصوت باستخدام سماعات الرأس أو الميكروفون العازل للضوضاء.

– افحص جودة اتصالك بالإنترنت.

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– احرص أن تكون حدة وجودة الإضاءة الموجهة على وجهك مناسبة وينصح دائمًا بالاستعانة بإضاءة الشمس من خلال الجلوس مواجهًا النافذة.

– اجلس مواجهًا الكاميرا بحيث يظهر في كادر الصورة جزء من كتفيك ولا تبعدها أكثر من ذلك وأن تكون أبعاد الصورة حول الوجه متساوية.

– اختر المكان المناسب لعقد اجتماعاتك.

– احرص على اختيار اللباس المناسب حسب نوع الاجتماع.

– تعرف على خصائص كل برنامج تستخدمه لاجتماعاتك لتحقق الفائدة القصوى من كل خاصية مما يساعدك على إدارة الاجتماع بشكل أفضل (استعن بصديق، ابحث في اليوتيوب…).

– يُفضّل أن تكون الخلفية بيضاء أو ذات مدلول معيّن حسب الاجتماع أو استفد من مزايا بعض البرامج التي تتيح لك وضع خلفيات متعددة.

– اتصل قبل الاجتماع بصديق باستخدام خاصية الفيديو للتأكد من جودة الصوت والصورة.

– تأكد من شحن جهازك.

– تأكد من مشاركة جميع الأعضاء خلال الاجتماع.





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