، رئيس لجنة الحكام : نجاح كبير للحكام السعوديين في الجولة الأولى من الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، مساء أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الأول للموسم الرياضي 2020-2021 مع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور مدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو.

وقدم رئيس لجنة الحكام في بداية الاجتماع الشكر للطواقم التحكيمية التي قادت مباريات الجولة الأولى مشيدًا بنجاح الحكام في إدارتها.

وشهد الاجتماع استعراض عددٍ من الحالات التحكيمية المتنوعة التي شهدتها مباريات الجولة الأولى والتي تأتي ضمن أجندة الاجتماعات الدورية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا بعد نهاية كل جولة لمناقشة أبرز الحالات التحكيمية وإعطاء ملاحظتها للحكام.