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محمد بن مسعود - الدمام - استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.
قبل مواجهة التعاون " دورياً ".. " أمرابط " يبعثر أوراق النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-21
استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:53 PM
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:58 AM
استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.
، قبل مواجهة التعاون " دورياً ".. " أمرابط " يبعثر أوراق النصر ،
المصدر : الخليج 365
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