أسعار النفط اليوم.. هبوط عنيف إثر انهيار الطلب وسط طفرة الإصابات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أغلقت أسعار النفط منخفضة في تعاملات الأربعاء بعدما أظهرت أرقام المخزون الأمريكي طلبا آخذا بالضعف على المنتجات المكررة بالتزامن مع طفرة عالمية في الإصابات بمرض كوفيد-19.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 3.3% ليتحدد سعر التسوية عند 41.73 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار 4% لتغلق على 40.03 دولار.

وارتفع كلا خامي القياس في وقت سابق من الجلسة.

مخزونات الخام الأمريكي ينخفض

انخفضت مخزونات الخام الأمريكي، مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 488.1 مليون برميل، في حين زادت مخزونات البنزين في استمرار للطلب الضعيف على الوقود.

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وظل إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، منخفضا 13% منذ بداية السنة وعلى مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة مقارنة به قبل عام.

وقال توني هيدريك، محلل أسواق الطاقة لدى سي.إتش.إس هيدجنج، "تعاني السوق بشدة على صعيد الطلب في ظل استمرار تنامي حالات كوفيد-19."

وتجاوزت إصابات كوفيد-19 الأربعين مليونا أمس الثلاثاء، وفرضت بعض المناطق في أوروبا إجراءات إغلاق جديدة.

وقال هيدريك "برنت على نحو خاص منكشف على المناطق الأوروبية التي تشهد اغلاقات جديدة".

وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي أمس إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها.

ومن المقرر أن تجري منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، المزيد من التخفيف لتخفيضاتها الإنتاجية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.

وستعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعهم المقبل في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/ كانون الأول.