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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة (فيديو) والان مع التفاصيل
حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة فيديو
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر حريقًا بمنطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.
وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
وتظهر لقطات فيديو تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كثيفًا للنيران وسحب الدخان في المنطقة.
يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.
حريق مروع في جبل غلامة بمحافظة تنومة السعودية.. والدفاع المدني يعمل على محاصرته والسيطرة عليه#إرم_نيوز #حريق_تنومة pic.twitter.com/TYrWHjvWTZ— إرم نيوز (@EremNews) October 21, 2020
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