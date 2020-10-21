شاهد.. السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من الخارج

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

تستعد وزارة الحج والعمرة السعودية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة وذلك بعد نجاح العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة للمعتمرين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.



وقال وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، إن آلية الحجز للمعتمرين من خارج السعودية تكون عن طريق الشركات المعتمدة، لافتاً إلى أن القدوم سيكون من خلال مجموعات وليس أفراداً.

وأشار شمس في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، إلى الكشف عن محاولات عديدة لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها، موضحا أن تطبيق "اعتمرنا" مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة.

وتابع: "لم نسجل أي حالات إصابة حتى الآن بين المعتمرين والأمور تسير وفقاً للمخطط لها، وبدأ العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك في المرحلة الثالثة التي تبدأ في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

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وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام، الأحد، مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وصدرت في 22 سبتمبر/أيلول الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، من خلال 4 مراحل.

وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي المرحلة الرابعة سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.