شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهموس» يبحث مع رئيس «إيغمونت» سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

عقد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع رئيس مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية هيني فيربيك كوسترز.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئيس مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وشكرها على قبول دعوة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين يُتبنى، وذلك خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حتى تتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصون بمكافحة الفساد في دول المجموعة أهم تحديات الفساد، وليتفقوا على البيان الوزاري الذي سيكون بمثابة خارطة طريق للعالم للتغلب على هذه التحديات.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيُعقد بتقنية الاتصال المرئي يوم غدٍ وذلك تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.