شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة «الكهموس».. انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد غدا والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين رفعَ مستوى الحوار في جدول أعمال مُكافحة الفساد لهذا العام، ليكون على مستوى وزاري، وذلك من خلال عقد الاجتماع الوزاري في مجال مكافحة الفساد للمرة الأولى في مجموعة العشرين.

وسيُعقَد الاجتماع افتراضياً يوم غدٍ برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وسيُناقِش الوزراء خلال الاجتماع الجهود المنسّقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وغير ذلك من المواضيع الرئيسة المُدرَجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد لهذا العام، ومنها على سبيل المثال: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والمبادئ رفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين، بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.