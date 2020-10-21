شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة لملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل
التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في قصر الصافرية.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير الملك سلمان وولي العهد وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.
من جانبه، العاهل البحريني، وزير الخارجية تحياته وتقديره لأخيه الملك سلمان وولي عهده وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والإزدهار.
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