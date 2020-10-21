إذا أقيمت صلاة الفرض هل يقطع المصلي النافلة؟

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري حكم قطع صلاة النافلة في حالة إقامة الصلاة المفروضة.

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وقال خلال إجابته على السؤال في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية: إنه في تلك الحالة يجب على مصلي النافلة أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة.

واستشهد الشثري بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة”.

وأضاف الشيخ الشثري أن الحديث يؤكد وجوب متابعة الإمام وترك صلاة النافلة.



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