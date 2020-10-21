المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجل المغرب 3577 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 182 ألفًا و580 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3079 حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق، من أن موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين.

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أكدت المنظمة، أن مشاركة المجتمع مع قواعد الإغلاق كانت حاسمة للمساعدة في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف عندما يكون الناس أكثر ميلًا للتجمع معًا.

وأضافت أن أجراس الإنذار يجب أن تدق لأوروبا، حيث إن covid-19 لا يزال في “مرحلة نشطة” في العديد من البلدان.

وشدد وزارة الصحة أن Covid-19 لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، من الأهمية بمكان أن نواصل استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بنائها بعد الإغلاق، لكن من المهم حقًّا أن تستثمر السلطات بالكامل في وجود نظام تتبع ومراقبة واختبار عدواني قوى لتجنب عمليات الإغلاق الإضافية المكلفة في الأسابيع والأشهر المقبلة في حالة انتعاش الفيروس.

وأضاف: “أدت إعادة فتح المدرسة في عدد قليل من البلدان إلى حدوث مشاكل محلية في عدد الحالات، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية؛ فالخطر لا يزال مرتفعًا في جميع دولنا”.



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