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2020-10-21 الدفاع المدني يدعو المقبولين بالوظائف الصحية لاستكمال إجراءات التعيين مصطحبين معهم المستندات والوثائق المطلوبة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت المديرية العامة للدفاع المدني المقبولين نهائيًّا لشغل الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها عبر منصة جدارة، لمراجعة المقر الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض. Advertisements وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمتقدمين مراجعة المقر لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعيين، مصطحبين معهم المستندات المطلوبة. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). أسماء المقبولين: الاسم ​ الهوية الوطنية​ عادل عوض فهد آل غريس ​ 9475****** خالد عبدالعزيز عبدالله بالبيد​ 7438****** سامة النوري سميحان القاسم​ 9221****** عبدالله عوضه علي الأحمري​ 2122******

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