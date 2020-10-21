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شاهد.. حريق ضخم في غابات جبل غلامة بمحافظة تنومة
شدة الرياح ساهمت في انتشاره
متابعات الخليج 365 - تنومة
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة تنومة.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن شدة الرياح ساهمت في انتشاره، وتعمل الفرق على محاصرته.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لم يتم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.
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