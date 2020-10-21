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شكرا لقرائتكم وزير الصحة: لننقذ أنفسنا من وباء كورونا فجميعنا في مركب و احد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الصحة: لننقذ أنفسنا من وباء كورونا فجميعنا في مركب و احد
إذا قصر البعض فسيؤثر على البقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء: إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية.
وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.
وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (445) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343373) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (329715) حالة.
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