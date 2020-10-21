شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442 .. طريقة ومتطلبات التقديم

يعتبر منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية أو كما هو معروف ببنك التسليف، أحد أبرز المنتجات التي يقدمها البنك للأفراد، والذي يستهدف المواطنين والمواطنات، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات الأسرة ذات الدخل المحدود ومساعدتها في تحمّل تكاليف واعباء الحياة، عن طريق تقديم قروض اجتماعية هادفة وذات أثر إيجابي وفعًال، وتتقاطع مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل الأسرة وفق شروط وضوابط.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

شروط ومتطلبات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

يخضع الحصول على التمويل أو قرض من بنك التسليف للأسرة ذات الدخل المحدود لعدة شروط عامة، ولأحكام تخصّ المستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم 55 سنة، وفيما يلي بيان ذلك:

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أما الشروط العامة لتمويل الأسرة فتشمل:

عدم تجاوز عمر المقترض عن 70 سنة، وعمرالكفيل عن 55 سنة.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 12,500 ريال سعودي.

أن لا يتجاوز نصيب الفرد من إجمالي دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال، ويتم احتساب هذا النصيب على أساس تقسيم دخل رب الأسرة عدد أفراد الاسرة.

يعتبر الابن أحد أفراد الأسرة ما لم يتجاوز عمره الـ24 عامًا ولم يكن موظفاً أو متزوجاً، والبنت أيًّا كان السن ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

يحق للمرأة المطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر، التقدم بطلب تمويل أسرة

أما الأحكام التي تخصّ المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة فتشمل:

إذا تجاوز المستفيد من العمر 55 سنة فيتم تخييره بين أحد خيارين وهما:

تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملاءة المالية مضروبًا بعدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض.

إقراض المستفيد 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

إذا كان عمر المتقدم أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال.

في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

طريقة ومتطلبات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

ويمكن للمستفيد التقدم بطلب التمويل من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية، أو من خلال تطبيق الجوال، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن التمويل التواصل من البنك عبر قنوات الاتصال المبينة عبر الرابط التالي: بنك التنمية الإجتماعية – تواصل معنا وأما متطلبات التقديم فتشمل :