الارشيف / اخبار السعوديه

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442 .. طريقة ومتطلبات التقديم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

يعتبر منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية أو كما هو معروف ببنك التسليف، أحد أبرز المنتجات التي يقدمها البنك للأفراد، والذي يستهدف المواطنين والمواطنات، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات الأسرة ذات الدخل المحدود ومساعدتها في تحمّل تكاليف واعباء الحياة، عن طريق تقديم قروض اجتماعية هادفة وذات أثر إيجابي وفعًال، وتتقاطع مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل الأسرة وفق شروط وضوابط.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442

تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442

شروط ومتطلبات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية   

يخضع الحصول على التمويل أو قرض من بنك التسليف للأسرة ذات الدخل المحدود لعدة شروط عامة، ولأحكام تخصّ المستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم 55 سنة، وفيما يلي بيان ذلك:

Advertisements

أما الشروط العامة لتمويل الأسرة فتشمل:

  • عدم تجاوز عمر المقترض عن 70 سنة، وعمرالكفيل عن 55 سنة.
  • أن لا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 12,500 ريال سعودي.
  • أن لا يتجاوز نصيب الفرد من إجمالي دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال، ويتم احتساب هذا النصيب على أساس تقسيم دخل رب الأسرة عدد أفراد الاسرة.
  • يعتبر الابن أحد أفراد الأسرة ما لم يتجاوز عمره الـ24 عامًا ولم يكن موظفاً أو متزوجاً، والبنت أيًّا كان السن ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
  • يحق للمرأة المطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر، التقدم بطلب تمويل أسرة

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية 1442

أما الأحكام التي تخصّ المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة فتشمل:

  • إذا تجاوز المستفيد من العمر 55 سنة فيتم تخييره بين أحد خيارين وهما:
  • تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملاءة المالية مضروبًا بعدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض.
  • إقراض المستفيد 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.
  • إذا كان عمر المتقدم أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال.
  • في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

طريقة ومتطلبات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية

ويمكن للمستفيد التقدم بطلب التمويل من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الإجتماعية، أو من خلال تطبيق الجوال، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن التمويل التواصل من البنك عبر قنوات الاتصال المبينة عبر الرابط التالي: بنك التنمية الإجتماعية – تواصل معنا  وأما متطلبات التقديم فتشمل :

  • الهوية الوطنية.
  • العنوان الوطني.
  • رقم حساب الآيبان.
  • الجوال المسجل في منصة أبشر.
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا